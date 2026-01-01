SmallRig 3821 аккумулятор литий-ионный с зарядным устройством LP-E6NH

Характеристики:
- Совместимость Canon EOS R / EOS R5 / EOS R6 / EOS 60D / EOS 60Da/ EOS 70D / EOS 80D / EOS 90D / EOS 5D Mark II / EOS 5D Mark III / EOS 5D Mark IV / EOS 5DS / EOS 5DS R/ EOS 6D / EOS 6D Mark II / EOS 7D / EOS 7D Mark II / BG-E6 / BG-E7 / BG-E9 / BG-E11 / BG-E13 / BG-E14/C700 / XC10 / XC15 и другие устройства поддерживающие типоразмер аккумулятора LP-E6NH
- Вид аккумулятора LP-E6NH
- Ёмкость аккумулятора 2040 мАч
- Напряжение 7.2 В
- Энергия аккумулятора 7.77 Втч
- Количество слотов 2 шт
- Порты USB, Type-C
- Вход USB-C: 5V⎓2.1A (Min), USB-A: 5V⎓2.1A (Min)
- Вход Type-C 5V⎓2.1A
- Выход 8.4V⎓1000mA (одиночный), 8.4V⎓1000mA (двойной)
- Размеры 90 × 56 × 27 мм
- Вес 65 г