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SmallRig 3821 аккумулятор литий-ионный с зарядным устройством LP-E6NH
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SmallRig 3821 аккумулятор литий-ионный с зарядным устройством LP-E6NH

SmallRig 3821 аккумулятор литий-ионный с зарядным устройством LP-E6NH

SmallRig
Артикул: OLE-3150

Комплект из 2 литий-ионных аккумуляторов и зарядного устройства типа LP-E6NH. Функция быстрой зарядки. Емкость аккумуляторов 2040 мАч. Напряжение 7,2 В. Встроенный кабель USB-A и разъем USB-C для подключения в качестве источника питания зарядное устройство смартфона/камеры, автомобильное зарядное устройство или внешний аккумулятор (power bank). Аккумуляторы оснащены декодированным чипом.

Описание

Характеристики:

  • Совместимость Canon EOS R / EOS R5 / EOS R6 / EOS 60D / EOS 60Da/ EOS 70D / EOS 80D / EOS 90D / EOS 5D Mark II / EOS 5D Mark III / EOS 5D Mark IV / EOS 5DS / EOS 5DS R/ EOS 6D / EOS 6D Mark II / EOS 7D / EOS 7D Mark II / BG-E6 / BG-E7 / BG-E9 / BG-E11 / BG-E13 / BG-E14/C700 / XC10 / XC15 и другие устройства поддерживающие типоразмер аккумулятора LP-E6NH
  • Вид аккумулятора LP-E6NH
  • Ёмкость аккумулятора 2040 мАч
  • Напряжение 7.2 В
  • Энергия аккумулятора 7.77 Втч
  • Количество слотов 2 шт
  • Порты USB, Type-C
  • Вход USB-C: 5V⎓2.1A (Min), USB-A: 5V⎓2.1A (Min)
  • Вход Type-C 5V⎓2.1A
  • Выход 8.4V⎓1000mA (одиночный), 8.4V⎓1000mA (двойной)
  • Размеры 90 × 56 × 27 мм
  • Вес 65 г

Комплектация

  • аккумулятор LP-E6NH (2шт)
  • защитная крышка аккумулятора (2шт)
  • зарядное устройство

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