images
images
images
images
images
images
images
SmallRig 3818 аккумулятор литий-ионный с зарядным устройством NP-FW50
SmallRig 3818 аккумулятор литий-ионный с зарядным устройством NP-FW50
SmallRig 3818 аккумулятор литий-ионный с зарядным устройством NP-FW50
SmallRig 3818 аккумулятор литий-ионный с зарядным устройством NP-FW50
SmallRig 3818 аккумулятор литий-ионный с зарядным устройством NP-FW50
SmallRig 3818 аккумулятор литий-ионный с зарядным устройством NP-FW50
SmallRig 3818 аккумулятор литий-ионный с зарядным устройством NP-FW50

SmallRig 3818 аккумулятор литий-ионный с зарядным устройством NP-FW50

SmallRig
Артикул: OLE-3147

Комплект из 2 литий-ионных аккумуляторов и зарядного устройства типа NP-FW50. Функция быстрой зарядки. Емкость аккумуляторов 1030 мАч. Напряжение 7,4 В. Встроенный кабель USB-A и разъем USB-C для подключения в качестве источника питания зарядное устройство смартфона/камеры, автомобильное зарядное устройство или внешний аккумулятор (power bank). Аккумуляторы оснащены декодированным чипом.

Описание

Характеристики:

  • Совместимые модели камер: Sony A7 / A7 II / A7R / A7R II / A7S / A7S II / A3000 / A5000 / A5100 / A6000 / A6100 / A6300 / A 6400 / A6500 / NEX-3 / NEX-3N / NEX-5 / NEX-5N / NEX-5R / NEX-5T / NEX-6 / NEX-7 / NEX-C3 / NEX-F3 / SLT-A33 / SLT-A35 / SLT-A37 / SLT-A55V / ILCE-QX1 / ZV-E10 / Cyber-shot DSC-RX10 / DSC-RX10M2 /DSC-RX10M3  /DSC-RX10M4 и другие устройства, поддерживающие типоразмер аккумулятора NP-FW50
  • Вид аккумулятора NP-FW50
  • Ёмкость аккумулятора 1030 мАч
  • Напряжение 7.4 В
  • Энергия аккумулятора 7.62 Втч
  • Количество слотов 2 шт
  • Порты USB, Type-C
  • Вход USB-C: 5 В⎓2,1 А (мин.), USB-A: 5 В⎓2,1 А (мин.)
  • Вход Type-C 5 В⎓2,1 А
  • Выход 8,4 В⎓1000 мА (одиночное), 8,4 В⎓1000 мА (двойное)
  • Встроенный дисплей, встроенный кабель
  • Размеры 90 х 56 х 27 мм
  • Вес 65 г

Комплектация

  • аккумулятор NP-FW50 (2шт)
  • защитная крышка аккумулятора (2шт)
  • зарядное устройство

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Вилли Рони
Вилли Рони
Абидмиан Л.Сайед
Абидмиан Л.Сайед
Видеоурок «Гелевые фильтры. Портретная съемка»
Видеоурок «Гелевые фильтры. Портретная съемка»
Как снимать товары для маркетплейсов Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет без фотографа
Как снимать товары для маркетплейсов Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет без фотографа
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.