SmallRig 3818 аккумулятор литий-ионный с зарядным устройством NP-FW50

Характеристики:
- Совместимые модели камер: Sony A7 / A7 II / A7R / A7R II / A7S / A7S II / A3000 / A5000 / A5100 / A6000 / A6100 / A6300 / A 6400 / A6500 / NEX-3 / NEX-3N / NEX-5 / NEX-5N / NEX-5R / NEX-5T / NEX-6 / NEX-7 / NEX-C3 / NEX-F3 / SLT-A33 / SLT-A35 / SLT-A37 / SLT-A55V / ILCE-QX1 / ZV-E10 / Cyber-shot DSC-RX10 / DSC-RX10M2 /DSC-RX10M3 /DSC-RX10M4 и другие устройства, поддерживающие типоразмер аккумулятора NP-FW50
- Вид аккумулятора NP-FW50
- Ёмкость аккумулятора 1030 мАч
- Напряжение 7.4 В
- Энергия аккумулятора 7.62 Втч
- Количество слотов 2 шт
- Порты USB, Type-C
- Вход USB-C: 5 В⎓2,1 А (мин.), USB-A: 5 В⎓2,1 А (мин.)
- Вход Type-C 5 В⎓2,1 А
- Выход 8,4 В⎓1000 мА (одиночное), 8,4 В⎓1000 мА (двойное)
- Встроенный дисплей, встроенный кабель
- Размеры 90 х 56 х 27 мм
- Вес 65 г