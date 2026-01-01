SmallRig 3818 аккумулятор литий-ионный с зарядным устройством NP-FW50

Артикул: OLE-3147

Комплект из 2 литий-ионных аккумуляторов и зарядного устройства типа NP-FW50. Функция быстрой зарядки. Емкость аккумуляторов 1030 мАч. Напряжение 7,4 В. Встроенный кабель USB-A и разъем USB-C для подключения в качестве источника питания зарядное устройство смартфона/камеры, автомобильное зарядное устройство или внешний аккумулятор (power bank). Аккумуляторы оснащены декодированным чипом.