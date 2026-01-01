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Raylab RL-AHDBT-001 аккумулятор 1160мАч для GoPro 4
Raylab RL-AHDBT-001 аккумулятор 1160мАч для GoPro 4

Raylab RL-AHDBT-001 аккумулятор 1160мАч для GoPro 4

Raylab
Артикул: DAN-7509

Аккумулятор Raylab RL-AHDBT-001 для GoPro 4.

Надежный и качественный источники питания, является аналогом серии GoPro AJBAT001 и полностью совместим с экшн камерами GoPro 4 Black и GoPro 4 Silver. Емкость - 1160 мАч, напряжение - 3,8 В.

Описание

Raylab RL-AHDBT-001 аккумулятор 1160мАч для GoPro 4

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