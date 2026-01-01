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Phottix BP-D60 Premium Series батарейная ручка для Canon 60D
Phottix BP-D60 Premium Series батарейная ручка для Canon 60D

Phottix BP-D60 Premium Series батарейная ручка для Canon 60D

Phottix
Артикул: DAN-1082

Phottix BP-D60 Premium Series - батарейная ручка для Canon 60D.

Батарейный блок для фотоаппарата Canon 60D, тип батарейного блока Canon BG-E9. В блоке можно использовать аккумуляторы LP-E6, 2 шт. или 6 аккумуляторов (батареек) формата АА. 

Батарейный блок увеличивает время автономной работы, а эргономичная конструкция рукоятки позволяет более удобно держать фотокамеру при съемке. Также батарейный блок оснащен дополнительной кнопкой спуска, диском управления и другими дополнительными элементами управления для комфортной съемки.

Описание

Phottix BP-D60 Premium Series батарейная ручка для Canon 60D

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