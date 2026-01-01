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Phottix BP-500Di Premium Series батарейная ручка для Canon (BG-E5)

Phottix BP-500Di Premium Series батарейная ручка для Canon (BG-E5)

Phottix
Артикул: DAN-1080

Phottix BP-500Di Premium Series - батарейная ручка для Canon (BG-E5).

Батарейный блок для фотоаппаратов Canon 450D, 500D, 1000D - тип батарейного блока Canon BG-E5. В блоке можно использовать аккумуляторы LP-E5, 1 шт. или 2 шт. или 6 аккумуляторов (батареек) формата АА. 

В нижней части батарейной ручки находится разъем для установки на штатив. Также батарейный блок оснащен дополнительной кнопкой спуска, диском управления, кнопкой АЕ lock/FEL lock и кнопкой включения автофокуса.

Описание

Phottix BP-500Di Premium Series батарейная ручка для Canon (BG-E5)

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