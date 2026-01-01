images
images
images
images
PATONA 1703 SPEED зарядное устройство от USB
PATONA 1703 SPEED зарядное устройство от USB
PATONA 1703 SPEED зарядное устройство от USB
PATONA 1703 SPEED зарядное устройство от USB

PATONA 1703 SPEED зарядное устройство от USB

Patona
Артикул: OLE-2504

Быстрое зарядное устройство для аккумуляторов Sony серии F позволяет одновременно заряжать до четырех литий-ионных аккумуляторов напряжением 8,4 В и имеет встроенную защиту от перенапряжения.

Описание

  • Совместимые модели аккумуляторов Sony NP-FM30, NP-FM50, NP-FM70, NP-FM90, NP-QM51D, NP-QM71D, NP-QM91D, NP-QM51, NP-QM71, NP-QM9, NP- F970, NP-F960, NP-F950, NP-530, NP-730, NP-930, NP-F330, NP-F530, NP-F550, NP-F730, NP-F750, NP-F750SP, NP-F930, NP-F950, FM-500H
  • Вход: 12-20В/3,5А мин.
  • Выход: 8,4 В
  • Выход: 2000 мА x2/1000 мА x4 ± 200 мА
  • Функция скоростной зарядки до 2000 мА
  • ЖК-индикатор уровня заряда для каждого канала
  • Размеры: 20 х 9,3 х 3,4 см (Д х Т х В)
  • Вес зарядного устройства: 244 г.

Комплектация

  • 1x 4-кратное зарядное устройство 
  • 1x Блок питания 
  • 1x инструкция

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Видеография. Часть 1. Про диафрагму и планы
Видеография. Часть 1. Про диафрагму и планы
6 советов для создания идеальной композиции в портретной фотографии с объективом 50 мм
6 советов для создания идеальной композиции в портретной фотографии с объективом 50 мм
Как выиграть фотоконкурс
Как выиграть фотоконкурс
Юрий Козырев - один из лучших в мире военных фотожурналистов
Юрий Козырев - один из лучших в мире военных фотожурналистов
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.