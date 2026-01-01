PATONA 1703 SPEED зарядное устройство от USB

- Совместимые модели аккумуляторов Sony NP-FM30, NP-FM50, NP-FM70, NP-FM90, NP-QM51D, NP-QM71D, NP-QM91D, NP-QM51, NP-QM71, NP-QM9, NP- F970, NP-F960, NP-F950, NP-530, NP-730, NP-930, NP-F330, NP-F530, NP-F550, NP-F730, NP-F750, NP-F750SP, NP-F930, NP-F950, FM-500H
- Вход: 12-20В/3,5А мин.
- Выход: 8,4 В
- Выход: 2000 мА x2/1000 мА x4 ± 200 мА
- Функция скоростной зарядки до 2000 мА
- ЖК-индикатор уровня заряда для каждого канала
- Размеры: 20 х 9,3 х 3,4 см (Д х Т х В)
- Вес зарядного устройства: 244 г.
Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00