PATONA 151676- SLIM MICRO-USB зарядное устройство от USB для CANON LP-E17 8.4V

Характеристики:
- Совместимые модели аккумуляторов Canon 9967B001, 9967B002, LPE17, LP-E17.
- Вход: 5 В постоянного тока / 1,0 А
- Выход: 8,4 В постоянного тока/500 мА
- Размер: 8,5 х 4,6 х 2,3 см.
- Контакты: Micro USB (вход)
Москва
Малая Семеновская 3с6
Тонкое зарядное устройство для аккумуляторов Canon LP-E17. Зарядное устройство подключается к источнику питания через прилагаемый кабель Micro USB. Встроенная система автоматического отключения предотвращает повреждение аккумулятора, вызванное перезарядкой.
Характеристики:
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