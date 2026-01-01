PATONA 151676- SLIM MICRO-USB зарядное устройство от USB для CANON LP-E17 8.4V

Арт. DAN-3415

QZSD Q630 профессиональный штатив для видеокамеры с 3D-головой и нагрузкой до 20 к.

Универсальный штатив с 3D-головой. Подходит для камер, вес которых не превышает 20 кг. Максимальная высота - 178 см. Материал - алюминиевый сплав. Комплектуется 3D панорамной головой с быстроразъемной пластиной и безопасным замком.