PATONA 1314 Premium аккумулятор

Особенности:
- Превосходная долговечность элемента при непрерывной работе во время съемок и серийных фотографий.
- Сменный аккумулятор: Canon BP-A30, BP-A60, BP-A65
- Литий-ионные элементы изготовлены с учетом экологических требований
- Аккумулятор безопасен для устройства и пользователя.
- Полная связь с камерой, ошибок не показывает
Технические характеристики:
- Емкость 6900 мАч / 14,4 В / 99,4 Втч
- Тип: Li-ion
- Совместимые модели Canon CA-CP200L, EOS C200, C200 PL, C200B, C300 Mark II, C300 Mark II PL, XF705.