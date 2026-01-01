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PATONA 1314 Premium аккумулятор
PATONA 1314 Premium аккумулятор
PATONA 1314 Premium аккумулятор

PATONA 1314 Premium аккумулятор

Patona
Артикул: OLE-2485

Литий-ионный аккумулятор Premium версия для ряда видеокамер Canon. Емкость 6900 мАч, сменный аккумулятор Canon BP-A60, BP-A30, BP-A65

Описание

Особенности:

  • Превосходная долговечность элемента при непрерывной работе во время съемок и серийных фотографий.
  • Сменный аккумулятор: Canon BP-A30, BP-A60, BP-A65
  • Литий-ионные элементы изготовлены с учетом экологических требований
  • Аккумулятор безопасен для устройства и пользователя.
  • Полная связь с камерой, ошибок не показывает

Технические характеристики:

  • Емкость 6900 мАч / 14,4 В / 99,4 Втч
  • Тип: Li-ion
  • Совместимые модели Canon CA-CP200L, EOS C200, C200 PL, C200B, C300 Mark II, C300 Mark II PL, XF705.


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