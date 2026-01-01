images
Fujimi NP-BD1/FD1 аккумулятор для цифровых фото- и видеокамер

Fujimi NP-BD1/FD1 аккумулятор для цифровых фото- и видеокамер

Fujimi
Артикул: DAN-1301

Fujimi NP-BD1/FD1 - аккумулятор для цифровых фото и видеокамер.

Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 650 мАч, подходит для фотокамер Sony использующих в своей работе акб. NP-BD1/NP-FD1.

Совместим с Sony Cyber-shot DSC-G3, T2, T70, T75, T77, T90, T200, T300, T500, T700, T900, TX1.

Описание

Характеристики:

  • тип - Li-ion
  • емкость - 650 мАч
  • напряжение - 3,6 В

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Рассел Ли - известный фотограф-этнограф и гений документальной фотографии
Рассел Ли - известный фотограф-этнограф и гений документальной фотографии
Классическое кино и чувственный фэшн-гламур в объективе Винсента Питерса
Классическое кино и чувственный фэшн-гламур в объективе Винсента Питерса
Falcon Eyes LED-198 светодиодный осветитель
Falcon Eyes LED-198 светодиодный осветитель
Audio-technica ATR3350 Бюджетный микрофон для видеоблога и не только
Audio-technica ATR3350 Бюджетный микрофон для видеоблога и не только
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.