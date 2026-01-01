Характеристики:
- тип - Li-ion
- емкость - 650 мАч
- напряжение - 3,6 В
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi NP-BD1/FD1 - аккумулятор для цифровых фото и видеокамер.
Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 650 мАч, подходит для фотокамер Sony использующих в своей работе акб. NP-BD1/NP-FD1.
Совместим с Sony Cyber-shot DSC-G3, T2, T70, T75, T77, T90, T200, T300, T500, T700, T900, TX1.
Характеристики:
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