Артикул: DAN-1303

Fujimi FBNP-BN1M - аккумулятор 600 mAh для цифровых фото и видеокамер.

Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 600 мАч, подходит для фотокамер Sony, которые используют в своей работе акб. NP-BN1. Обращаем ваше внимание, что аккумуляторы Fujimi заряжаются исключительно от зарядных устройств пр-ва Fujimi.

