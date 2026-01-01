Характеристики:
- тип - Li-ion
- емкость - 600 мАч
- напряжение - 3,6 В
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi FBNP-BN1M - аккумулятор 600 mAh для цифровых фото и видеокамер.
Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 600 мАч, подходит для фотокамер Sony, которые используют в своей работе акб. NP-BN1. Обращаем ваше внимание, что аккумуляторы Fujimi заряжаются исключительно от зарядных устройств пр-ва Fujimi.
Характеристики:
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