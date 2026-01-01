Fujimi FBNP-BD1/FD1 аккумулятор для цифровых фото и видеокамер

Артикул: DAN-5660

Аккумулятор Fujimi FBNP-BD1/FD1 для цифровых фото и видеокамер.

Аккумулятор 650 mAh, совместим с фото камерами Sony, которые используют в своей работе акб. NP-BD1/NP-FD1. Обращаем ваше внимание, что аккумуляторы Fujimi заряжаются исключительно от зарядных устройств пр-ва Fujimi.

