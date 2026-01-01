Fujimi FBNP-BD1/FD1 аккумулятор для цифровых фото и видеокамер

Характеристики:
- тип - Li-ion
- емкость - 650 мАч
- напряжение - 3,6 В
Москва
Малая Семеновская 3с6
Аккумулятор Fujimi FBNP-BD1/FD1 для цифровых фото и видеокамер.
Аккумулятор 650 mAh, совместим с фото камерами Sony, которые используют в своей работе акб. NP-BD1/NP-FD1. Обращаем ваше внимание, что аккумуляторы Fujimi заряжаются исключительно от зарядных устройств пр-ва Fujimi.
Характеристики:
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