Fujimi FBNP-95 аккумулятор для цифровых фото- и видеокамер FUJI X-100/X-S1/100S/100T и др. емк.1500m

Характеристики:
- тип - Li-ion
- емкость - 1500 мАч
- напряжение - 3,7 В
Москва
Малая Семеновская 3с6
Аккумулятор Fujimi FBNP-95 для цифровых фото- и видеокамер FUJI X-100/X-S1/100S/100T.
Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 1500 мАч, подходит для фото- и видеокамер FUJI X-100, X-S1, 100S, 100T. Обращаем ваше внимание, что аккумуляторы Fujimi заряжаются исключительно от зарядных устройств пр-ва Fujimi.
Характеристики:
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