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Fujimi FBNP-95 аккумулятор для цифровых фото- и видеокамер FUJI X-100/X-S1/100S/100T и др. емк.1500m

Fujimi FBNP-95 аккумулятор для цифровых фото- и видеокамер FUJI X-100/X-S1/100S/100T и др. емк.1500m

Fujimi
Артикул: DAN-4240

Аккумулятор Fujimi FBNP-95 для цифровых фото- и видеокамер FUJI X-100/X-S1/100S/100T.

Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 1500 мАч, подходит для фото- и видеокамер FUJI X-100, X-S1, 100S, 100T. Обращаем ваше внимание, что аккумуляторы Fujimi заряжаются исключительно от зарядных устройств пр-ва Fujimi.

Описание

Характеристики:

  • тип - Li-ion
  • емкость - 1500 мАч
  • напряжение - 3,7 В

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