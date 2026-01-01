images
Fujimi FBNB-5LH аккумулятор 1100 mAh для цифровых фото- и видеокамер

Fujimi FBNB-5LH аккумулятор 1100 mAh для цифровых фото- и видеокамер

Fujimi
Артикул: DAN-1300

Fujimi FBNB-5LH - аккумулятор 1100 mAh для цифровых фото и видеокамер.

Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 1100 мАч, подходит для фото камер Canon, которые используют в своей работе акб. NB-5L. Совместим с Canon Digital IXUS 800, 850, 860, 870, 90, 900, 950, 960, 970, 980, 990, PowerShot SD700, 790, 800, 850, 870, 880, 890, 900, 950, 970, 990, SX200. Обращаем ваше внимание, что аккумуляторы Fujimi заряжаются исключительно от зарядных устройств пр-ва Fujimi.

 

Описание

Характеристики:

  • тип - Li-ion
  • емкость - 1100 мАч
  • напряжение - 3,7 В

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Линдси Адлер - звезда американской фэшн-фотографии
Линдси Адлер - звезда американской фэшн-фотографии
Советы по позированию для пары на свадебной фотосессии
Советы по позированию для пары на свадебной фотосессии
Ник Найт: добро пожаловать в мир футуристичной и причудливой фэшн-съемки
Ник Найт: добро пожаловать в мир футуристичной и причудливой фэшн-съемки
Видеоурок «5 способов улучшить качество аудио в видеороликах»
Видеоурок «5 способов улучшить качество аудио в видеороликах»
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.