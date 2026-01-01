Артикул: DAN-1300

Fujimi FBNB-5LH - аккумулятор 1100 mAh для цифровых фото и видеокамер.

Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 1100 мАч, подходит для фото камер Canon, которые используют в своей работе акб. NB-5L. Совместим с Canon Digital IXUS 800, 850, 860, 870, 90, 900, 950, 960, 970, 980, 990, PowerShot SD700, 790, 800, 850, 870, 880, 890, 900, 950, 970, 990, SX200. Обращаем ваше внимание, что аккумуляторы Fujimi заряжаются исключительно от зарядных устройств пр-ва Fujimi.

