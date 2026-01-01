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Fujimi FBNB-4LH аккумулятор 750mAh для цифровых фото- и видеокамер

Fujimi FBNB-4LH аккумулятор 750mAh для цифровых фото- и видеокамер

Fujimi
Артикул: DAN-1299

Fujimi FBNB-4LH - аккумулятор 750mAh для цифровых фото и видеокамер.

Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 750 мАч, подходит для фото камер Canon, которые используют в своей работе акб. NB-4L. Совместим с Canon Digital IXUS 30, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 100, 110, 115, 120, 130, i zoom, i7 zoom, PowerShot SD1000, SD200, SD30, SD300, SD40, S400, SD430, SD450, SD600, SD630, SD750, TX1. 

Описание

Характеристики:

  • тип - Li-ion
  • емкость - 750 мАч
  • напряжение - 3,7 В

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