Характеристики:
- тип - Li-ion
- емкость - 750 мАч
- напряжение - 3,7 В
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi FBNB-4LH - аккумулятор 750mAh для цифровых фото и видеокамер.
Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 750 мАч, подходит для фото камер Canon, которые используют в своей работе акб. NB-4L. Совместим с Canon Digital IXUS 30, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 100, 110, 115, 120, 130, i zoom, i7 zoom, PowerShot SD1000, SD200, SD30, SD300, SD40, S400, SD430, SD450, SD600, SD630, SD750, TX1.
Характеристики:
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