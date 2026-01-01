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Fujimi FBLP-E17 950 mAh + FJ-UNC-LPE17 аккумулятор для фото- и видеокамер и зарядное устройство

Fujimi FBLP-E17 950 mAh + FJ-UNC-LPE17 аккумулятор для фото- и видеокамер и зарядное устройство

Fujimi
Артикул: DAN-1293

Fujimi FBLP-E17 950 mAh + FJ-UNC-LPE17 - аккумулятор для фото и видеокамер и зарядное устройство.

Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 950 мАч и зарядное устройство с ЖК-дисплеем. Аккумулятор не заряжается оригинальным зарядным устройством (LC-E17). Совместимые камеры Canon EOS 200D, 750D, 760D, 800D, 77D, M3, M5, M6.

Описание

Характеристики:

  • тип - Li-ion
  • емкость - 950 мАч
  • напряжение - 7,4 В

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