Характеристики:
- тип - Li-ion
- емкость - 950 мАч
- напряжение - 7,4 В
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi FBLP-E17 950 mAh + FJ-UNC-LPE17 - аккумулятор для фото и видеокамер и зарядное устройство.
Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 950 мАч и зарядное устройство с ЖК-дисплеем. Аккумулятор не заряжается оригинальным зарядным устройством (LC-E17). Совместимые камеры Canon EOS 200D, 750D, 760D, 800D, 77D, M3, M5, M6.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter