Характеристики:
- тип - Li-ion
- емкость - 700 мАч
- напряжение - 3,7 В
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi FBEN-EL19 - аккумулятор 700 mAh для цифровых фото- и видеокамер.
Аккумулятор совместим с фото- и видеокамерами Nikon, которые используют в своей работе акб. EN-EL19. Обращаем ваше внимание, что аккумуляторы Fujimi заряжаются исключительно от зарядок пр-ва Fujimi. Вес - 80 г.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter