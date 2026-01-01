Артикул: DAN-1283

Fujimi FBEN-EL19 - аккумулятор 700 mAh для цифровых фото- и видеокамер.

Аккумулятор совместим с фото- и видеокамерами Nikon, которые используют в своей работе акб. EN-EL19. Обращаем ваше внимание, что аккумуляторы Fujimi заряжаются исключительно от зарядок пр-ва Fujimi. Вес - 80 г.

