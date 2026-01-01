Характеристики:
- тип - Li-ion
- емкость - 1900 мАч
- напряжение - 7 В
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi FBEN-EL15S - аккумулятор 1900 mAh для цифровых фото- и видеокамер.
Аккумулятор совместим с фото- и видеокамерами Nikon (подобный Nikon EN-EL15). Обладает быстрым процессом зарядки и отсутствием эффекта памяти, благодаря чему батарея восстанавливает работоспособность даже после глубокой разрядки.
Характеристики:
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Мини-штатив Fotokvant TM-11, на присоске.
Штатив с вакуумной присоской используется для крепления цифровых устройств на стекло или зеркало. Идеально подходит для крепления на стеклах автомобиля (требуется дополнительный держатель). Штатив изготовлен из качественного пластика. Максимальная высота до 11 см.
Fotokvant SBF-8 – универсальный нейлоновый диффузор для вспышек Canon/Nikon/Sony/Pentax/Olympus. Смягчает свет от вспышки. Легко крепится с помощью эластичной манжеты. Размер, см – 9х6. Материал – нейлон.
Fotokvant CAP-77-Nikon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Nikon. Диаметр – 77 мм.