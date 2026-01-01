images
Fujimi FBEN-EL15S аккумулятор 1900 mAh для цифровых фото- и видеокамер

Fujimi FBEN-EL15S аккумулятор 1900 mAh для цифровых фото- и видеокамер

Fujimi
Артикул: DAN-1282

Fujimi FBEN-EL15S - аккумулятор 1900 mAh для цифровых фото- и видеокамер.

Аккумулятор совместим с фото- и видеокамерами Nikon (подобный Nikon EN-EL15). Обладает быстрым процессом зарядки и отсутствием эффекта памяти, благодаря чему батарея восстанавливает работоспособность даже после глубокой разрядки. 

Описание

Характеристики:

  • тип - Li-ion
  • емкость - 1900 мАч
  • напряжение - 7 В

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant TM-11 мини-штатив на присоске с резьбой 1/4 дюйма
Fotokvant TM-11 мини-штатив на присоске с резьбой 1/4 дюйма
Fotokvant TM-11 мини-штатив на присоске с резьбой 1/4 дюйма
Арт. DAN-3894
Fotokvant TM-11 мини-штатив на присоске с резьбой 1/4 дюйма
Наличие
более 10 шт

Мини-штатив Fotokvant TM-11, на присоске.

Штатив с вакуумной присоской используется для крепления цифровых устройств на стекло или зеркало. Идеально подходит для крепления на стеклах автомобиля (требуется дополнительный держатель). Штатив изготовлен из качественного пластика. Максимальная высота до 11 см.

240 ₽
В корзину
Fotokvant SBF-8 универсальный нейлоновый диффузор для вспышек Canon/Nikon/Sony/Pentax/Olympus
Fotokvant SBF-8 универсальный нейлоновый диффузор для вспышек Canon/Nikon/Sony/Pentax/Olympus
Fotokvant SBF-8 универсальный нейлоновый диффузор для вспышек Canon/Nikon/Sony/Pentax/Olympus
Арт. NVF-6898
Fotokvant SBF-8 универсальный нейлоновый диффузор для вспышек Canon/Nikon/Sony/Pentax/Olympus
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant SBF-8 – универсальный нейлоновый диффузор для вспышек Canon/Nikon/Sony/Pentax/Olympus. Смягчает свет от вспышки. Легко крепится с помощью эластичной манжеты. Размер, см – 9х6. Материал – нейлон.

220 ₽
В корзину
Fotokvant CAP-77-Nikon крышка для объектива 77 мм
Fotokvant CAP-77-Nikon крышка для объектива 77 мм
Fotokvant CAP-77-Nikon крышка для объектива 77 мм
Арт. NVF-8870
Fotokvant CAP-77-Nikon крышка для объектива 77 мм
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant CAP-77-Nikon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.

Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Nikon. Диаметр – 77 мм.

230 ₽
В корзину

Видео

Phottix (81431) Nuada R3 VLED. Видеообзор cветодиодной панели круглой формы
Phottix (81431) Nuada R3 VLED. Видеообзор cветодиодной панели круглой формы
10 вариантов съёмки со стабилизатором для эпичных видео
10 вариантов съёмки со стабилизатором для эпичных видео
Введение в освещение. Направление естественного света
Введение в освещение. Направление естественного света
Эрик Ким - калифорнийский мастер уличной фотографии
Эрик Ким - калифорнийский мастер уличной фотографии
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.