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Fujimi FBEN-EL12S аккумулятор 750 mAh для цифровых фото- и видеокамер

Fujimi FBEN-EL12S аккумулятор 750 mAh для цифровых фото- и видеокамер

Fujimi
Артикул: DAN-1280

Fujimi FBEN-EL12S - аккумулятор 750 mAh для цифровых фото- и видеокамер.

Аккумулятор совместим с фото-видео камерами Nikon использующие в своей работе акб. EN-EL12.

Описание

Характеристики:

  • тип - Li-ion
  • емкость - 750 мАч
  • напряжение - 3,7 В

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1 200 ₽
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