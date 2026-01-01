Характеристики:
- тип - Li-ion
- емкость - 750 мАч
- напряжение - 3,7 В
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi FBEN-EL12S - аккумулятор 750 mAh для цифровых фото- и видеокамер.
Аккумулятор совместим с фото-видео камерами Nikon использующие в своей работе акб. EN-EL12.
Характеристики:
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Grifon ARS-2000 – трехколенная студийная стойка без амортизации. Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет – черный. Максимальная высота – 200 см. Минимальная – 82 см. Длина в сложенном состоянии – 72 см. Поставляется в чехле.