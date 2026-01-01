Артикул: DAN-1285

Fujimi EN-EL22 - аккумулятор для цифровых фото и видеокамер.

Аккумулятор совместим с фото- и видеокамерами Nikon (подобная Nikon EN-EL22). Не вызывают эффекта "ленивой батареи", и его можно перезаряжать не достигая полной разрядки.