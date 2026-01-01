Характеристики:
- тип - Li-ion
- емкость - 1000 мАч
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi EN-EL22 - аккумулятор для цифровых фото и видеокамер.
Аккумулятор совместим с фото- и видеокамерами Nikon (подобная Nikon EN-EL22). Не вызывают эффекта "ленивой батареи", и его можно перезаряжать не достигая полной разрядки.
Характеристики:
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Photocycle 30A – автоматический поворотный столик для предметной фотосъемки и создания 3D-фото.
Платформа предназначена для съемки предметов массой не более 30 кг. Диаметр поворотной платформы составляет 34 см.
Кабель синхронизации платформы и фотоаппарата - преобретается отдельно.