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Fujimi EN-EL22 аккумулятор для цифровых фото- и видеокамер

Fujimi EN-EL22 аккумулятор для цифровых фото- и видеокамер

Fujimi
Артикул: DAN-1285

Fujimi EN-EL22 - аккумулятор для цифровых фото и видеокамер.

Аккумулятор совместим с фото- и видеокамерами Nikon (подобная Nikon EN-EL22). Не вызывают эффекта "ленивой батареи", и его можно перезаряжать не достигая полной разрядки.

Описание

Характеристики:

  • тип - Li-ion
  • емкость - 1000 мАч

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Кабель синхронизации платформы и фотоаппарата - преобретается отдельно.


20 480 ₽
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