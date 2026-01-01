Varta CR2016 3V батарейка круглая литиевая

Артикул: DAN-9193

VARTA CR2016 3V батарейка круглая литиеваяБатарейка круглая, литиевая VARTA CR2016 3V.

Литиевые батарейки, разработанные для обеспечения надежного питания небольших электронных устройств. Идеально подходят для различных устройств, таких как весы, пульты дистанционного управления и многое другое.

Литиевые элементы питания имеют низкий уровень саморазряда (не более 2% в год) и длительный срок хранения (до 10 лет).

Характеризуются стабильной работой в широком диапазоне температур (от -20 до +60°С).

В комплекте - 1 шт.