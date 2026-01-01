Varta CR2016 3V батарейка круглая литиевая

Характеристики:
- напряжение - 3В
- размер - 20 мм х 1,6 мм (без упаковки)
- типоразмер - CR2016
- электрохимическая система - литиевая
Москва
Малая Семеновская 3с6
VARTA CR2016 3V батарейка круглая литиеваяБатарейка круглая, литиевая VARTA CR2016 3V.
Литиевые батарейки, разработанные для обеспечения надежного питания небольших электронных устройств. Идеально подходят для различных устройств, таких как весы, пульты дистанционного управления и многое другое.
Литиевые элементы питания имеют низкий уровень саморазряда (не более 2% в год) и длительный срок хранения (до 10 лет).
Характеризуются стабильной работой в широком диапазоне температур (от -20 до +60°С).
В комплекте - 1 шт.
Характеристики:
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