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Pixel Vertax E8 батарейная ручка для фотокамеры Canon 550D/600D/650D

Pixel Vertax E8 батарейная ручка для фотокамеры Canon 550D/600D/650D

Pixel
Артикул: DAN-1083

Pixel Vertax E8 - батарейная ручка для фотокамеры Canon 550D/600D/650D.

Батарейный блок для фотоаппаратов Canon 550D, 600D, 650D, тип батарейного блока Canon BG-E8. В блоке можно использовать аккумуляторы LP-E8, 1 шт. или 2 шт. или 6 аккумуляторов (батареек) формата АА. 

Батарейный блок увеличивает время автономной работы, а эргономичная конструкция рукоятки позволяет более удобно держать фотокамеру при съемке. Также батарейный блок оснащен дополнительной кнопкой спуска, диском управления и другими дополнительными элементами управления для комфортной съемки.

Описание

Pixel Vertax E8 батарейная ручка для фотокамеры Canon 550D/600D/650D

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