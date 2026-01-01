Артикул: DAN-1083

Pixel Vertax E8 - батарейная ручка для фотокамеры Canon 550D/600D/650D.

Батарейный блок для фотоаппаратов Canon 550D, 600D, 650D, тип батарейного блока Canon BG-E8. В блоке можно использовать аккумуляторы LP-E8, 1 шт. или 2 шт. или 6 аккумуляторов (батареек) формата АА.

Батарейный блок увеличивает время автономной работы, а эргономичная конструкция рукоятки позволяет более удобно держать фотокамеру при съемке. Также батарейный блок оснащен дополнительной кнопкой спуска, диском управления и другими дополнительными элементами управления для комфортной съемки.