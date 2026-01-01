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Малая Семеновская 3с6
Pixel Vertax - батарейная ручка для фотокамеры Canon 60D.
Батарейный блок для фотоаппарата Canon 60D тип оригинального батарейного блока Canon BG-E9. В блоке можно использовать аккумуляторы LP-E6, 1 шт. или 2 шт. или 6 аккумуляторов (батареек) формата АА.
Батарейный блок увеличивает время автономной работы, а эргономичная конструкция рукоятки позволяет более удобно держать фотокамеру при съемке. Также батарейный блок оснащен дополнительной кнопкой спуска, диском управления и другими дополнительными элементами управления для комфортной съемки.
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