Артикул: DAN-1085

Pixel Vertax - батарейная ручка для фотокамеры Canon 60D.

Батарейный блок для фотоаппарата Canon 60D тип оригинального батарейного блока Canon BG-E9. В блоке можно использовать аккумуляторы LP-E6, 1 шт. или 2 шт. или 6 аккумуляторов (батареек) формата АА.

Батарейный блок увеличивает время автономной работы, а эргономичная конструкция рукоятки позволяет более удобно держать фотокамеру при съемке. Также батарейный блок оснащен дополнительной кнопкой спуска, диском управления и другими дополнительными элементами управления для комфортной съемки.