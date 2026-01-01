Pixel TD-384 батарейный блок

Описание

Батарейный блок может крепиться как под камерой в штативную резьбу, так и на поясе фотографа благодаря специальному чехлу с соответствующим креплением. Чехол имеет два клапана и открывается с двух сторон, что позволяет производить замену аккумуляторов не доставая батарейный блок из чехла.

Блок может работать как от четыре так и от восьми батарей.

Количество импульсов и скорость перезарядки в зависимости от типа батарей:

тип батарей алкалиновые количество импульсов 250; время перезарядки 0,2 - 5 сек Ni-MH количество импульсов 200; время перезарядки 0,2 - 4 сек Li-Ion количество импульсов 700; время перезарядки 0,2 - 7 сек





