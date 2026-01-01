PANASONIC Eneloop AAA 750 2BP (BK-4MCCE/2DE) аккумулятор 2 штуки

Характеристики:
- типоразмер - AAA
- емкость - 750 мАч
- вид - никель-металлогидридные (Ni-MH)
- номинальное напряжение - 1,2 В
Москва
Малая Семеновская 3с6
Аккумуляторы Panasonic Eneloop AAA 750 2BP (BK-4MCCE/2DE) 2 штуки.
Комплект аккумуляторов 2 шт. Акумуляторы четвертого поколения, сохраняют 70 процентов своего заряда в течении одного года хранения. Пригодны для работы при низких температурах (до -20 град. С). Не имеют эффекта памяти и можно заряжать в любое время вне зависимости заряжен аккумулятор или нет. Могут перезаряжатся до 2100 циклов.
Характеристики:
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