PANASONIC Eneloop AAA 750 2BP (BK-4MCCE/2DE) аккумулятор 2 штуки

Артикул: DAN-4845

Аккумуляторы Panasonic Eneloop AAA 750 2BP (BK-4MCCE/2DE) 2 штуки.

Комплект аккумуляторов 2 шт. Акумуляторы четвертого поколения, сохраняют 70 процентов своего заряда в течении одного года хранения. Пригодны для работы при низких температурах (до -20 град. С). Не имеют эффекта памяти и можно заряжать в любое время вне зависимости заряжен аккумулятор или нет. Могут перезаряжатся до 2100 циклов.