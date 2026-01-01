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PANASONIC Eneloop AAA 750 2BP (BK-4MCCE/2DE) аккумулятор 2 штуки

PANASONIC Eneloop AAA 750 2BP (BK-4MCCE/2DE) аккумулятор 2 штуки

Panasonic
Артикул: DAN-4845

Аккумуляторы Panasonic Eneloop AAA 750 2BP (BK-4MCCE/2DE) 2 штуки.

Комплект аккумуляторов 2 шт. Акумуляторы четвертого поколения, сохраняют 70 процентов своего заряда в течении одного года хранения. Пригодны для работы при низких температурах (до -20 град. С). Не имеют эффекта памяти и можно заряжать в любое время вне зависимости заряжен аккумулятор или нет. Могут перезаряжатся до 2100 циклов.

Описание

Характеристики:

  • типоразмер - AAA
  • емкость - 750 мАч
  • вид - никель-металлогидридные (Ni-MH)
  • номинальное напряжение - 1,2 В

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