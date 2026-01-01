Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Panasonic Eneloop AA 1900 8BP (BK-3MCCE/8BE) аккумулятор.
Комплект аккумуляторов Panasonic Eneloop AA 1900 8BP (BK-3MCCE/8BE). Никель-металлгидридные (Ni-MH) аккумуляторы пригодны для работы при низких температурах. Могут перезаряжаться до 500 циклов. Емкость - 1900 мАч. Напряжение - 1,2 В. Типоразмер - АА. В упаковке - 8 шт.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter