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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
GP Ultra AA – алкалиновые батарейки. Это отличный и надежный источник питания для энергоемких приборов, таких, например, как вспышки или фотоаппараты. Батарейки не содержат кадмия и ртути, а значит, могут считаться экологически чистым продуктом. В комплекте – 2 шт. Типоразмер АА, напряжение – 1,5 В.
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