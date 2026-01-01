GP LR6/4BL Ultra G-TECH (40/160) батарейка

Благодаря технологии G‑TECH (графит высокой чистоты и высококачественный цинковый порошок) обеспечивают стабильную мощность и продолжительное время работы устройств. Оснащены запатентованной системой предотвращения протечек. Срок хранения — до 10 лет. Не содержат тяжёлых металлов, безопасны для человека и окружающей среды.
Подходят для цифровых фотоаппаратов, фотовспышек, радиотелефонов, диктофонов, аудиоплееров, электронных будильников, компьютерных мышей и клавиатур, детских игрушек и игровых консолей. Поставляются в блистерной упаковке по 4 штуки.