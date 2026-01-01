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GP LR6/4BL Ultra G-TECH (40/160) батарейка

GP LR6/4BL Ultra G-TECH (40/160) батарейка

GP Batteries
Артикул: OLE-5387

Батарейки GP LR6/2BL Super G‑TECH — алкалиновые элементы питания типоразмера АА (LR6) с напряжением 1,5 В. Габариты: диаметр — 14 мм, высота — 50 мм; масса одной батарейки — 24 г. Работают в диапазоне температур от 20 C до +54 C; хранить рекомендуется при температуре от 30 C до +45 C и влажности до 65 %.

Учтите: упаковка может отличаться по цвету и оформлению, но это никак не сказывается на технических характеристиках батарейки.

Описание

Благодаря технологии G‑TECH (графит высокой чистоты и высококачественный цинковый порошок) обеспечивают стабильную мощность и продолжительное время работы устройств. Оснащены запатентованной системой предотвращения протечек. Срок хранения — до 10 лет. Не содержат тяжёлых металлов, безопасны для человека и окружающей среды.

Подходят для цифровых фотоаппаратов, фотовспышек, радиотелефонов, диктофонов, аудиоплееров, электронных будильников, компьютерных мышей и клавиатур, детских игрушек и игровых консолей. Поставляются в блистерной упаковке по 4 штуки.

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