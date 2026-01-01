GP LR6/4BL Ultra G-TECH (40/160) батарейка

Артикул: OLE-5387

Батарейки GP LR6/2BL Super G‑TECH — алкалиновые элементы питания типоразмера АА (LR6) с напряжением 1,5 В. Габариты: диаметр — 14 мм, высота — 50 мм; масса одной батарейки — 24 г. Работают в диапазоне температур от −20 ∘C до +54 ∘C; хранить рекомендуется при температуре от −30 ∘C до +45 ∘C и влажности до 65 %.

Учтите: упаковка может отличаться по цвету и оформлению, но это никак не сказывается на технических характеристиках батарейки.

