GP CR2032 литиевая батарейка 3V бл/1

Характеристики:
- тип электролита – литий
- номинальная емкость, мА*ч – 210
- схема вложения – 10
- напряжение – 3V
Москва
Малая Семеновская 3с6
GP CR2032 – литиевая батарейка типа «таблетка» напряжением 3В. Отличается высокой электрической емкостью и незначительным уровнем саморазряда (не более 1% в год). Рабочая температура – от ?30 до +65 С. Поставляется в блистере (твердая пластиковая упаковка на картонной подложке).
Характеристики:
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