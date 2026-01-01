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GP CR2032 литиевая батарейка 3V бл/1

GP CR2032 литиевая батарейка 3V бл/1

GP Batteries
Артикул: NVF-2021

GP CR2032 – литиевая батарейка типа «таблетка» напряжением 3В. Отличается высокой электрической емкостью и незначительным уровнем саморазряда (не более 1% в год). Рабочая температура – от ?30 до +65 С. Поставляется в блистере (твердая пластиковая упаковка на картонной подложке).

Описание

Характеристики:

  • тип электролита  – литий
  • номинальная емкость, мА*ч – 210
  • схема вложения – 10
  • напряжение – 3V

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