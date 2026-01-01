Duracell CR2016 BL2 (2/20/200) батарейки

Описание

Предназначена для устройств с невысоким постоянным потреблением энергии. Типичные области применения: наручные часы, медицинские приборы (глюкометры, пульсометры), устройства обеспечения безопасности (считыватели банковских карт), радиочасы, шагомеры, калькуляторы, электронные брелоки, детские игрушки и другие компактные электронные устройства.

Батарейка оснащена технологией Duralock, обеспечивающей сохранность заряда до 10 лет при надлежащем хранении. Рабочий температурный диапазон: от −20 ∘C до +60 ∘C. В составе отсутствует ртуть, что соответствует современным экологическим требованиям.