images
images
Duracell CR2016 BL2 (2/20/200) батарейки
Duracell CR2016 BL2 (2/20/200) батарейки

Duracell CR2016 BL2 (2/20/200) батарейки

Duracell
Артикул: OLE-5393

Батарейка Duracell CR2016 BL2 — литиевый элемент питания дискового типа (таблетка) с номинальным напряжением 3 В. Типоразмер CR2016: диаметр — 20,0 мм, толщина — 1,6 мм.

В комплекте 2 шт, упакованные в блистер.

Учтите: упаковка может отличаться по цвету и оформлению, но это никак не сказывается на технических характеристиках батарейки.

Описание

Предназначена для устройств с невысоким постоянным потреблением энергии. Типичные области применения: наручные часы, медицинские приборы (глюкометры, пульсометры), устройства обеспечения безопасности (считыватели банковских карт), радиочасы, шагомеры, калькуляторы, электронные брелоки, детские игрушки и другие компактные электронные устройства.

Батарейка оснащена технологией Duralock, обеспечивающей сохранность заряда до 10 лет при надлежащем хранении. Рабочий температурный диапазон: от 20 C до +60 C. В составе отсутствует ртуть, что соответствует современным экологическим требованиям.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Работа стедикама Golle Micro с экшен-камерой
Работа стедикама Golle Micro с экшен-камерой
Мишель Комте (©Michel Comte)
Мишель Комте (©Michel Comte)
Различия между Canon 5D Mark III и Canon 6D с точки зрения профессионального видеографа
Различия между Canon 5D Mark III и Canon 6D с точки зрения профессионального видеографа
Стив МакКарри - легендарный американский фотожурналист и автор &quot;афганской девочки&quot;
Стив МакКарри - легендарный американский фотожурналист и автор "афганской девочки"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.