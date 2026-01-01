Baseus Bipow Digital Display Power bank White PPDML-N02 аккумулятор 30000mAh белый

Описание

Внешний аккумулятор обеспечивает быструю зарядку мощностью 20 Вт с использованием входа USB-C или USB. Большая емкость 30000 mAh позволяет заряжать смартфон или планшет в любой момент вашей прогулки или путешествия, удобно брать с собой и хватает его на большое количество подзарядок.

Характеристики:



