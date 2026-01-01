Baseus Bipow Digital Display Power bank White PPDML-N02 аккумулятор 30000mAh белый

Внешний аккумулятор обеспечивает быструю зарядку мощностью 20 Вт с использованием входа USB-C или USB. Большая емкость 30000 mAh позволяет заряжать смартфон или планшет в любой момент вашей прогулки или путешествия, удобно брать с собой и хватает его на большое количество подзарядок.
Характеристики:
- Вход для microUSB и type-C
- Емкость аккумуляторов: 30000 mAh
- Количество портов (выходов): U+U+C (USB-A + USB-A + USB-C)
- Пластиковый корпус
- Поддержка Quick Charge: QC3.0+QC2.0+FCP/SCP+AFC
- Суммарный ток - 20w
- Цвет - белый
- Цифровой дисплей