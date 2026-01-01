images
images
images
Baseus Bipow Digital Display Power bank White PPDML-N02 аккумулятор 30000mAh белый
Baseus Bipow Digital Display Power bank White PPDML-N02 аккумулятор 30000mAh белый
Baseus Bipow Digital Display Power bank White PPDML-N02 аккумулятор 30000mAh белый

Baseus Bipow Digital Display Power bank White PPDML-N02 аккумулятор 30000mAh белый

Baseus
Артикул: DAN-8734

Внешний белый аккумулятор Baseus Bipow Digital Display Power bank PPDML-N02 с емкостью 30000mAh с суммарным током 20w обеспечивает быструю зарядку с использованием входа USB-C или USB.

Описание

Внешний аккумулятор обеспечивает быструю зарядку мощностью 20 Вт с использованием входа USB-C или USB.  Большая емкость 30000 mAh позволяет заряжать смартфон или планшет в любой момент вашей прогулки или путешествия, удобно брать с собой и хватает его на большое количество подзарядок. 

Характеристики:

  • Вход для microUSB и type-C
  • Емкость аккумуляторов: 30000 mAh
  • Количество портов (выходов): U+U+C (USB-A + USB-A + USB-C)
  • Пластиковый корпус
  • Поддержка Quick Charge: QC3.0+QC2.0+FCP/SCP+AFC
  • Суммарный ток - 20w
  • Цвет - белый
  • Цифровой дисплей

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Ли Миллер: модная модель, военный фотокорреспондент, известный кулинар
Ли Миллер: модная модель, военный фотокорреспондент, известный кулинар
Fotokvant LED-5 kit комплект светодиодного света с софтбоксами
Fotokvant LED-5 kit комплект светодиодного света с софтбоксами
Светодиодный осветитель Fotokvant AL-1200AS и AL-900AS. Обзор и CRI тест
Светодиодный осветитель Fotokvant AL-1200AS и AL-900AS. Обзор и CRI тест
Гьен Мили - фотограф, останавливающий мгновения
Гьен Мили - фотограф, останавливающий мгновения
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.