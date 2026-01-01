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Raylab RST-100200 фотографический стол 100x200 см

Raylab RST-100200 фотографический стол 100x200 см

Raylab
Артикул: OLE-0326

Raylab RST-100200 – фотографический стол для предметной съемки размером 100x200 см. Представляет собой лист белого пластика на подставке. Легко разбирается и удобен для переноски. Универсальные размеры позволяют использовать его для съемки любых предметов, даже крупных.

Описание

Raylab RST-100200 фотографический стол 100x200 см

Комплектация

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