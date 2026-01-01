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Phottix (84510) стол для фотосъемки 100х200 см

Phottix (84510) стол для фотосъемки 100х200 см

Phottix
Артикул: FTR-1469

Phottix 84510 – легкий разборный стол для предметной съемки малогабаритных предметов. Размер 100 на 200 см. Металлическая конструкция с белым акриловым фоном.

Описание

Phottix (84510) стол для фотосъемки 100х200 см

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