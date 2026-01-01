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Manfrotto 220PX дополнительная пластиковая столешница для предметного стола

Manfrotto 220PX дополнительная пластиковая столешница для предметного стола

Manfrotto
Артикул: OLE-0610

Manfrotto 220PX – дополнительная столешница из оргстекла для профессионального предметного стола Manfrotto 220B. Размер рабочей поверхности, см – 200х122.

Описание

Manfrotto 220PX дополнительная пластиковая столешница для предметного стола

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