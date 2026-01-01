Grifon PTY-50 стол для предметной фотосъемки

FST L-210 – алюминиевая трехсекционная стойка для установки студийного оборудования весом до 2 кг.
Используется стандартное крепление 5/8". Максимальная рабочая высота – 210 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Grifon PTY-50 – столик для предметной съемки 60х100 см. Подходит для фотографии малогабаритных предметов (сувениров, ювелирных изделий, портативной электроники). Легкий для транспортировки, может быть использован на выезде.
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FST L-210 – алюминиевая трехсекционная стойка для установки студийного оборудования весом до 2 кг.
Используется стандартное крепление 5/8". Максимальная рабочая высота – 210 см.
Fotokvant Color Kit (3245) набор №1 – комплект качественных гелевых фильтров для создания цветных эффектов при съемке. В комплекте есть все необходимые базовые цвета, с помощью которых можно получить задуманный цвет и создать тот оттенок, который требуется по задаче. Цвета соответствуют цветовой нумерации Lee. Размер фильтров, см – 30x30, толщина 0,18 мм. 6 цветов в наборе.
Fujimi SM-CL1 – раздвижной зажим для мобильных телефонов.
Предназначен для расширения возможности фото- и видеосъемки на смартфонах. Широко применяется для съемки селфи.
Фотобокс Falcon Eyes LFPB-2 используют для получения бестеневой фотографии при съемке для каталога или интернет-магазина, а также при любой малогабаритной предметной фотосъемке.
Falcon Eyes LFPB-2 не требует крепежа для приведения в рабочее состояние. Установка в рабочее состояние происходит за счет гибких пружин, которые вшиты по периметру куба. Размер фотобокса 60х60х60 см. Вес - 0,9 кг.