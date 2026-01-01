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Grifon PTY-50 стол для предметной фотосъемки

Grifon PTY-50 стол для предметной фотосъемки

Grifon
Артикул: NVF-2359

Grifon PTY-50 – столик для предметной съемки 60х100 см. Подходит для фотографии малогабаритных предметов (сувениров, ювелирных изделий, портативной электроники). Легкий для транспортировки, может быть использован на выезде.

Описание

Grifon PTY-50 стол для предметной фотосъемки

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