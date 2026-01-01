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Grifon DVK-280 SL фотостол с двумя осветителями
Grifon DVK-280 SL фотостол с двумя осветителями
Grifon DVK-280 SL фотостол с двумя осветителями
Grifon DVK-280 SL фотостол с двумя осветителями

Grifon DVK-280 SL фотостол с двумя осветителями

Grifon
Артикул: NVF-8191

Мобильный разборной стол Grifon DVK-280 SL с двумя осветителями для предметной и рекламной фотосъемки.

Подходит для фотографии малогабаритных предметов (сувениров, ювелирных изделий, портативной электроники). Легкий для транспортировки, может быть использован на выезде.

Размеры покрытия – 40х50 см.


Описание

Комплект оснащен двумя LED исветителями на 80 светодиодов каждый. Осветители крепятся к столу на гибких штангах что позволяет напрвить свет максимально эфективно. Управление мощностью осветителей безступенчатое, плавное. Цветовая температура 3000-5600 К. 

Комплектация

Стол (40 x 50 см) - 1 шт.Гибкие штанги (30 см) - 2 шт.Осветители DV-80SL - 2 шт.Держатель на стойку на два осветителя - 2 шт.Адаптер 9V с кабелем - 2 шт.

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