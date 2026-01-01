Grifon DVK-380SL фотостол с тремя осветителями на гибких штангах

Описание

Комплект состоит из трех 15W светодиодных осветителей и фотостола размером 40х50 см. Три гибкие штанги позволяют выставить свет в необходимом положении.

Светодиодные осветители работают от сети. Подключаются посредствам кабелей, обеспечивающих долгий эксплуатационный срок, сохранение энергии и мощности. Также питание может осуществляться от литиево-ионной батареи SONY NP-F550A. Батареи в комплект не входят!

Яркость и температура цвета регулируется ручками на панели управления.

Характеристики: