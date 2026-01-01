Grifon DV-280SL фотостол с двумя осветителями на гибких штангах

Комплект состоит из двух 15W светодиодных осветителей и фотостола размером 40х50 см. Две гибких штанги позволяют выставить свет в необходимом положении.
Светодиодные осветители работают от сети. Подключаются посредствам кабелей, обеспечивающих долгий эксплуатационный срок, сохранение энергии и мощности. Также питание может осуществляться от литиево-ионной батареи SONY NP-F550A. Батареи в комплект не входят!
Яркость и температура цвета регулируется ручками на панели управления.
Характеристики:
- мощность, W – 15x2
- рабочее напряжение – 9V/3Ax2
- управление мощностью – регулируемое, бесступенчатое
- количество LED диодов – 80x2
- цветовая температура, К – 3000-5600
- питание от батарей – 6xАА (falcon eyes BB-06)/Sony NP-F550A на один осветитель
- освещенность (lux) один осветитель, м – 2 (65.5), 1 (242), 0.5 (1030)
- яркость (lux) один осветитель – 4500 (0.5м), 1300 (1м)
- адаптер переменного тока – SP-AC9(9V/3A)
- размер, см – 20x13.6x1.8
- держатель батареи – есть
- жк-дисплей – есть
- вес, кг – 0,2