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Grifon DV-280SL фотостол с двумя осветителями на гибких штангах
Grifon DV-280SL фотостол с двумя осветителями на гибких штангах
Grifon DV-280SL фотостол с двумя осветителями на гибких штангах
Grifon DV-280SL фотостол с двумя осветителями на гибких штангах
Grifon DV-280SL фотостол с двумя осветителями на гибких штангах
Grifon DV-280SL фотостол с двумя осветителями на гибких штангах

Grifon DV-280SL фотостол с двумя осветителями на гибких штангах

Grifon
Артикул: NVF-8528

Grifon DV-280SL – фотостол с двумя осветителями на гибких штангах. С его помощью можно получить равномерное освещение небольшой площади. Незаменим для рекламной съемки и съемки для интернет-магазинов.

Описание

Комплект состоит из двух 15W светодиодных осветителей и фотостола размером 40х50 см. Две гибких штанги позволяют выставить свет в необходимом положении.

Светодиодные осветители работают от сети. Подключаются посредствам кабелей, обеспечивающих долгий эксплуатационный срок, сохранение энергии и мощности. Также питание может осуществляться от литиево-ионной батареи SONY NP-F550A. Батареи в комплект не входят!

Яркость и температура цвета регулируется ручками на панели управления.

Характеристики:

  • мощность, W – 15x2
  • рабочее напряжение – 9V/3Ax2
  • управление мощностью – регулируемое, бесступенчатое
  • количество LED диодов – 80x2
  • цветовая температура, К – 3000-5600
  • питание от батарей – 6xАА (falcon eyes BB-06)/Sony NP-F550A на один осветитель
  • освещенность (lux) один осветитель, м – 2 (65.5), 1 (242), 0.5 (1030)
  • яркость (lux) один осветитель – 4500 (0.5м), 1300 (1м)
  • адаптер переменного тока – SP-AC9(9V/3A)
  • размер, см – 20x13.6x1.8
  • держатель батареи – есть
  • жк-дисплей – есть
  • вес, кг – 0,2

Комплектация

  • Стол (40x50 см) – 1 шт.
  • Гибкие штанги (30 см) – 2 шт.
  • Осветители DV-80SL – 2 шт.
  • Держатель на стойку на два осветителя – 2 шт.
  • Адаптер 9V с кабелем – 2 шт.

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