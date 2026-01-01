Wansen Foto-M13s мужской манекен-невидимка для фотосъемки

Характеристики:
- Грудь 104 см
- Талия 79 см
- Бедра 104 см
- Высота 175 см
- Пол мужской
- В полный рост
- Серия - фото
- Опора в стопу
- Металлическая подставка
Москва
Малая Семеновская 3с6
Мужской манекен-невидимка для фотосъемки одежды из стекловолокна с гладкой матовой белой безбликовой поверхностью. Предусмотрены два V-образных выреза на магнитах для разных типов одежды и два разъема в руках для съемки одежды с коротким и длинным рукавом. В комплекте подставка на колесиках для перемещения по съемочной площадке.
Характеристики:
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Манекен-невидимка Foto-F8 - это незаменимое оборудование для профессиональной каталожной съёмки, которое позволяет делать снимки одежды в объёмном виде за счёт разборной конструкции.
Материал - стекловолокно. Подставка из нержавеющей стали на колесиках, входящая в комплект, позволяет комфортно передвигать и позиционировать манекен в студии.