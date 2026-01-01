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Wansen Foto-M13s мужской манекен-невидимка для фотосъемки
Wansen Foto-M13s мужской манекен-невидимка для фотосъемки
Wansen Foto-M13s мужской манекен-невидимка для фотосъемки

Wansen Foto-M13s мужской манекен-невидимка для фотосъемки

Wansen
Артикул: DAN-7608

Мужской манекен-невидимка для фотосъемки одежды из стекловолокна с гладкой матовой белой безбликовой поверхностью. Предусмотрены два V-образных выреза на магнитах для разных типов одежды и два разъема в руках для съемки одежды с коротким и длинным рукавом. В комплекте подставка на колесиках для перемещения по съемочной площадке.

Описание

Характеристики:

  • Грудь 104 см
  • Талия 79 см
  • Бедра 104 см
  • Высота 175 см
  • Пол мужской
  • В полный рост
  • Серия - фото
  • Опора в стопу
  • Металлическая подставка


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Наличие
в наличии 1-3 шт

Манекен-невидимка Foto-F8 - это незаменимое оборудование для профессиональной каталожной съёмки, которое позволяет делать снимки одежды в объёмном виде за счёт разборной конструкции.

Материал - стекловолокно. Подставка из нержавеющей стали на колесиках, входящая в комплект, позволяет комфортно передвигать и позиционировать манекен в студии.

60 950 ₽
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