Wansen Foto-Ghk112 детский манекен-невидимка для фотосъемки - 12 лет

Артикул: DAN-7612

Детский манекен-невидимка для фотосъемки одежды из стекловолокна с гладкой матовой белой безбликовой поверхностью. Возраст 12 лет. Предусмотрены два V-образных выреза на магнитах для разных типов одежды и два разъема в руках для съемки одежды с коротким и длинным рукавом. В комплекте подставка на колесиках для перемещения по съемочной площадке.