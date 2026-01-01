Wansen Foto-Ghk112 детский манекен-невидимка для фотосъемки - 12 лет

Характеристики:
- Возраст 12 лет
- Грудь 72 см
- Талия 62 см
- Бедра 80 см
- Высота 134 см
- Детский
- В полный рост
- Серия - фото
- Опора в стопу
- Металлическая подставка
Москва
Малая Семеновская 3с6
Детский манекен-невидимка для фотосъемки одежды из стекловолокна с гладкой матовой белой безбликовой поверхностью. Возраст 12 лет. Предусмотрены два V-образных выреза на магнитах для разных типов одежды и два разъема в руках для съемки одежды с коротким и длинным рукавом. В комплекте подставка на колесиках для перемещения по съемочной площадке.
Характеристики:
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