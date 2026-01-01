Wansen Foto-GH14 женский манекен-невидимка большого размера XL для фотосъемки

Артикул: DAN-7615

Женский манекен-невидимка большого размера для фотосъемки одежды из стекловолокна с гладкой матовой белой безбликовой поверхностью. Предусмотрены два V-образных выреза на магнитах для разных типов одежды и два разъема в руках для съемки одежды с коротким и длинным рукавом. Можно фотографировать отдельно только низ (торс снимается). В комплекте подставка на колесиках для перемещения по съемочной площадке.