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Wansen Foto-G33 многофункциональный мужской манекен-невидимка для фотосъемки одежды
Wansen Foto-G33 многофункциональный мужской манекен-невидимка для фотосъемки одежды
Wansen Foto-G33 многофункциональный мужской манекен-невидимка для фотосъемки одежды

Wansen Foto-G33 многофункциональный мужской манекен-невидимка для фотосъемки одежды

Wansen
Артикул: DAN-7610

Мужской манекен-невидимка для фотосъемки одежды из стекловолокна с гладкой матовой белой безбликовой поверхностью. Предусмотрены множество вставок на магнитах и крепление для капюшонов для съемки любого вида одежды. В комплекте подставка на колесиках для перемещения по съемочной площадке, отдельные стойки для торса и бедер.

Описание

Характеристики:

  • Грудь 106 см
  • Талия 80 см
  • Бедра 102 см
  • Высота 181 см
  • Пол мужской
  • В полный рост
  • Серия - фото
  • Опора в стопу
  • Металлическая подставка

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