Wansen Foto-G33 многофункциональный мужской манекен-невидимка для фотосъемки одежды

Артикул: DAN-7610

Мужской манекен-невидимка для фотосъемки одежды из стекловолокна с гладкой матовой белой безбликовой поверхностью. Предусмотрены множество вставок на магнитах и крепление для капюшонов для съемки любого вида одежды. В комплекте подставка на колесиках для перемещения по съемочной площадке, отдельные стойки для торса и бедер.