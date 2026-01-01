Wansen Foto-G33 многофункциональный мужской манекен-невидимка для фотосъемки одежды

Характеристики:
- Грудь 106 см
- Талия 80 см
- Бедра 102 см
- Высота 181 см
- Пол мужской
- В полный рост
- Серия - фото
- Опора в стопу
- Металлическая подставка
Москва
Малая Семеновская 3с6
Мужской манекен-невидимка для фотосъемки одежды из стекловолокна с гладкой матовой белой безбликовой поверхностью. Предусмотрены множество вставок на магнитах и крепление для капюшонов для съемки любого вида одежды. В комплекте подставка на колесиках для перемещения по съемочной площадке, отдельные стойки для торса и бедер.
Характеристики:
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