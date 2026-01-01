Wansen Foto-F17 мужской манекен-торс невидимка для фотосъемки

Характеристики:
- Грудь 104 см
- Талия 79 см
- Бедра 96 см
- Пол мужской
- Торс
- Серия - фото
- Металлическая подставка
Москва
Малая Семеновская 3с6
Мужской манекен-торс невидимка для фотосъемки одежды из стекловолокна с гладкой матовой белой безбликовой поверхностью. Предусмотрены два V-образных выреза на магнитах для разных типов одежды и два разъема в руках для съемки одежды с коротким и длинным рукавом. В комплекте подставка из металла, высота которой регулируется от 68 до 132 см.
Характеристики:
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