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Wansen Foto-F16 женский манекен-торс невидимка для фотосъемки
Wansen Foto-F16 женский манекен-торс невидимка для фотосъемки
Wansen Foto-F16 женский манекен-торс невидимка для фотосъемки

Wansen Foto-F16 женский манекен-торс невидимка для фотосъемки

Wansen
Артикул: DAN-7616

Женский манекен-торс невидимка для фотосъемки одежды из стекловолокна с гладкой матовой белой безбликовой поверхностью. Предусмотрены два V-образных выреза на магнитах для разных типов одежды и два разъема в руках для съемки одежды с коротким и длинным рукавом. В комплекте подставка из металла, высота которой регулируется от 68 до 132 см.

Описание

Характеристики:

  • Грудь 84 см
  • Талия 66 см
  • Бедра 86 см
  • Пол женский
  • Торс
  • Серия - фото
  • Металлическая подставка

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