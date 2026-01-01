Wansen Foto-F16 женский манекен-торс невидимка для фотосъемки

Артикул: DAN-7616

Женский манекен-торс невидимка для фотосъемки одежды из стекловолокна с гладкой матовой белой безбликовой поверхностью. Предусмотрены два V-образных выреза на магнитах для разных типов одежды и два разъема в руках для съемки одежды с коротким и длинным рукавом. В комплекте подставка из металла, высота которой регулируется от 68 до 132 см.