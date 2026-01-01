Wansen Foto-F16 женский манекен-торс невидимка для фотосъемки

Характеристики:
- Грудь 84 см
- Талия 66 см
- Бедра 86 см
- Пол женский
- Торс
- Серия - фото
- Металлическая подставка
Москва
Малая Семеновская 3с6
Женский манекен-торс невидимка для фотосъемки одежды из стекловолокна с гладкой матовой белой безбликовой поверхностью. Предусмотрены два V-образных выреза на магнитах для разных типов одежды и два разъема в руках для съемки одежды с коротким и длинным рукавом. В комплекте подставка из металла, высота которой регулируется от 68 до 132 см.
Характеристики:
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