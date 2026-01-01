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Wansen Foto-Dk102 детский манекен-невидимка для фотосъемки - 2 года
Wansen Foto-Dk102 детский манекен-невидимка для фотосъемки - 2 года
Wansen Foto-Dk102 детский манекен-невидимка для фотосъемки - 2 года

Wansen Foto-Dk102 детский манекен-невидимка для фотосъемки - 2 года

Wansen
Артикул: DAN-7609

Детский манекен-невидимка для фотосъемки одежды из стекловолокна с гладкой матовой белой безбликовой поверхностью. Возраст 2 года. Предусмотрены два V-образных выреза на магнитах для разных типов одежды и два разъема в руках для съемки одежды с коротким и длинным рукавом. В комплекте подставка на колесиках для перемещения по съемочной площадке.

Описание

Характеристики:

  • Возраст 2 года
  • Грудь 55 см
  • Талия 50 см
  • Бедра 55 см
  • Высота 82 см
  • Детский
  • В полный рост
  • Серия - фото
  • Опора в стопу
  • Металлическая подставка

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