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Smartum LC-30 лайт-куб 30х30х30 см
Smartum LC-30 лайт-куб 30х30х30 см
Smartum LC-30 лайт-куб 30х30х30 см

Smartum LC-30 лайт-куб 30х30х30 см

Smartum
Артикул: NVF-7587

Smartum LC-30 – лайт-куб, используется для получения бестеневой фотографии при съемке для каталога или интернет-магазина, а также при любой малогабаритной предметной фотосъемке. Установка в рабочее состояние происходит за счет гибких пружин, вшитых по периметру куба. Размер фотобокса – 30х30х30 см. В комплекте 4 фона: черный, белый, синий и красный.

Описание

Smartum LC-30 лайт-куб 30х30х30 см

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