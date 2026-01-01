Технические характеристики:
- размер в открытом виде, см – 51х57х48
- размер в закрытом виде, см – 58х53,5х10,5
- пространство для съемки, см – 34х24х26
- вес, кг – 3,2
Москва
Малая Семеновская 3с6
Simp-Q S – фотобокс с подсветкой представляет собой небольшую компактную фотостудию, в которой есть все необходимое для полноценной работы. Прекрасно подойдет для съемки мелких предметов и композиций, для создания каталогов и изображений для интернет-магазинов
Технические характеристики:
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