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Simp-Q S фотобокс с подсветкой

Simp-Q S фотобокс с подсветкой

Simp-Q
Артикул: OLE-1365

Simp-Q S – фотобокс с подсветкой представляет собой небольшую компактную фотостудию, в которой есть все необходимое для полноценной работы. Прекрасно подойдет для съемки мелких предметов и композиций, для создания каталогов и изображений для интернет-магазинов

Описание

Технические характеристики:

  • размер в открытом виде, см – 51х57х48
  • размер в закрытом виде, см – 58х53,5х10,5
  • пространство для съемки, см – 34х24х26
  • вес, кг – 3,2

Комплектация

  • Люминесцентные лампы 12 Вт – 2 шт.
  • Запасные лампы – 2 шт.
  • Отражающие панели – 5 шт.
  • Фоны – белый, черный
  • Светорассеиватель – 1 шт.

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