Simp-Q

Артикул: OLE-1365

Simp-Q S – фотобокс с подсветкой представляет собой небольшую компактную фотостудию, в которой есть все необходимое для полноценной работы. Прекрасно подойдет для съемки мелких предметов и композиций, для создания каталогов и изображений для интернет-магазинов