Raylab RL-V008 комплект для предметной съемки

Артикул: DAN-7768

Комплект Raylab RL-V008 на базе фотобокса с флуоресцентными осветителями, идеально подходит для предметных съемок небольших изделий, ювелирных украшений, натюрмортов, макросъемки, также используется для съемок продукции интернет-магазинов. Фотобокс размером 60×60×60 см с матовыми полупрозрачными стенками дает возможность бестеневого освещения объекта, а одновременное использование двух источников постоянного света позволяет правильно оценить рисунок освещения. Осветители из комплекта рассчитаны на использование с флуоресцентными лампами с цоколем E27, в комплекте 2 лампы мощностью по 32 Вт (эквивалент 150Вт лампе накаливания, цветовая температура 5600К). Cтолик размером 30*30см со сменными акриловыми столешницами глянцевых белого и черного цвета.