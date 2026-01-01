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Raylab RL-V008 комплект для предметной съемки
Raylab RL-V008 комплект для предметной съемки
Raylab RL-V008 комплект для предметной съемки
Raylab RL-V008 комплект для предметной съемки

Raylab RL-V008 комплект для предметной съемки

Raylab
Артикул: DAN-7768

Комплект Raylab RL-V008 на базе фотобокса с флуоресцентными осветителями, идеально подходит для предметных съемок небольших изделий, ювелирных украшений, натюрмортов, макросъемки, также используется для съемок продукции интернет-магазинов. Фотобокс размером 60×60×60 см с матовыми полупрозрачными стенками дает возможность бестеневого освещения объекта, а одновременное использование двух источников постоянного света позволяет правильно оценить рисунок освещения. Осветители из комплекта рассчитаны на использование с флуоресцентными лампами с цоколем E27, в комплекте 2 лампы мощностью по 32 Вт (эквивалент 150Вт лампе накаливания, цветовая температура 5600К). Cтолик размером 30*30см со сменными акриловыми столешницами глянцевых белого и черного цвета.

Описание

Raylab RL-V008 комплект для предметной съемки

Комплектация

  • 4 фона - белый, черный, синий, красный
  • Стойки 40 см - 2 шт
  • Cтолик - 30*30см
  • Осветитель - 2 шт
  • Лампы 32 вт - 2 шт

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в наличии 4-10 шт

Grifon SB-90 – стандартный фотобокс 90х90х90 см для предметной бестеневой съемки.

В комплекте 4 фона: черный, синий, красный и белый. Фотобокс легко складывается и упаковывается в чехол. Вес - 1,25 кг.

3 620 ₽
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