Raylab RL-V008 комплект для предметной съемки

Grifon SB-90 – стандартный фотобокс 90х90х90 см для предметной бестеневой съемки.
В комплекте 4 фона: черный, синий, красный и белый. Фотобокс легко складывается и упаковывается в чехол. Вес - 1,25 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Комплект Raylab RL-V008 на базе фотобокса с флуоресцентными осветителями, идеально подходит для предметных съемок небольших изделий, ювелирных украшений, натюрмортов, макросъемки, также используется для съемок продукции интернет-магазинов. Фотобокс размером 60×60×60 см с матовыми полупрозрачными стенками дает возможность бестеневого освещения объекта, а одновременное использование двух источников постоянного света позволяет правильно оценить рисунок освещения. Осветители из комплекта рассчитаны на использование с флуоресцентными лампами с цоколем E27, в комплекте 2 лампы мощностью по 32 Вт (эквивалент 150Вт лампе накаливания, цветовая температура 5600К). Cтолик размером 30*30см со сменными акриловыми столешницами глянцевых белого и черного цвета.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Grifon SB-90 – стандартный фотобокс 90х90х90 см для предметной бестеневой съемки.
В комплекте 4 фона: черный, синий, красный и белый. Фотобокс легко складывается и упаковывается в чехол. Вес - 1,25 кг.