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Raylab LT001 лайткуб со светодиодной подсветкой80см
Raylab LT001 лайткуб со светодиодной подсветкой80см
Raylab LT001 лайткуб со светодиодной подсветкой80см
Raylab LT001 лайткуб со светодиодной подсветкой80см
Raylab LT001 лайткуб со светодиодной подсветкой80см
Raylab LT001 лайткуб со светодиодной подсветкой80см
Raylab LT001 лайткуб со светодиодной подсветкой80см
Raylab LT001 лайткуб со светодиодной подсветкой80см

Raylab LT001 лайткуб со светодиодной подсветкой80см

Raylab
Артикул: DAN-7750

Фотобокс Raylab - лайт-бокс нового поколения со встроенной LED-подсветкой. Внутренний размер фотобокса 80×80×80 см. Используется для получения бестеневой фотографии при съемке для каталога или интернет-магазина, а также при любой малогабаритной предметной фотосъемке. 

Описание

Конструкция представляет собой трубчатый каркас с надетым на него кожухом с внутренними серебристыми отражающими поверхностями. На гранях кожуха фотобокса есть три отверстия закрытые клапанами на липучке. Два больших отверстия расположены на передней и верхней гранях фотобокса и предназначены для фотографирования объектов с разных ракурсов. Маленькое отверстие (на верхней грани) предназначено для заведения кабелей питания светодиодных линеек внутрь фотобокса. Фотографирование предметов также можно осуществлять полностью откинув переднюю грань фотобокса. Крепление светодиодных линеек производится за счёт пластиковых клипс (предусмотрены в комплекте) на верхние либо на вертикальные рёбра внутрь фотобокса (для крепления на вертикальные трубки и на горизонтальные предназначены разные клипсы). Установленные светодиодные линейки могут перемещаться вдоль трубок каркаса в пределах 20 сантиметров. В комплекте предусмотрено три пластиковых полуматовых фона: чёрный, белый и светло-оранжевый. Освещение фотобокса осуществляется двумя мощными светодиодными линейками. С помощью кабеля со штекером, каждая линейка подключается к адаптеру питания от сети.Раздельная регулировка яркости линеек и их выключение производится за счёт двух диммеров, находящихся на корпусе адаптера питания. Суммарная мощность всех 126 светодиодов составляет 40 Вт. Цветовая температура осветителей — 5500 К ± 200 К. Индекс цветопередачи CRI составляет более 90. Для хранения и транспортировки в комплекте предусмотрена мягкая нейлоновая сумка-чехол на молнии с ручками.

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