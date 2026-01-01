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Jinbei ET-75x75 Speedy Soft Box лайт-бокс

Jinbei ET-75x75 Speedy Soft Box лайт-бокс

Jinbei
Артикул: NVF-7458

Jinbei ET-75x75 Speedy Soft Box – эффективный аксессуар для предметной фотографии. Применение гарантирует качественную съемку любых объектов соответствующего размера. Подсветка с верху и отражающая внутренняя поверхность создают равномерное освещение, помогают добиться мягкого освещения. Лайт-бокс раскладывается как зонтик и за счет этого подготовка к съемкам не займет у вас много времени. Размер, см – 75х75. 

Описание

Jinbei ET-75x75 Speedy Soft Box лайт-бокс

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