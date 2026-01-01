Артикул: NVF-8540

Fotokvant NVF-8540 – портативный фотобокс, мини-фотостудия. Фотобокс имеет простую складную конструкцию, которая выводит на совершенно новый уровень возможности при съемке предметки даже смартфоном. Вы сможете получить изображение студийного качества, не прилагая массы усилий и используя минимальное количество студийных приборов. В разобранном виде фотостудия совсем не занимает места в рюкзаке и ее всегда можно взять на выездную фотосессию. Модель отличается простым монтажом, так как имеет магнитную структуру. Комплектуется цветными фонами.