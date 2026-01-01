Характеристики:
- материал – ЭВА
- питание, В – DC 5
- мощность, Вт – 7,5
- цвет – белый
- цветовая температура – 6000-6500 К
- размер, см – 23х23х24
- размер в сложенном виде, см – 23х23х2
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant NVF-8540 – портативный фотобокс, мини-фотостудия. Фотобокс имеет простую складную конструкцию, которая выводит на совершенно новый уровень возможности при съемке предметки даже смартфоном. Вы сможете получить изображение студийного качества, не прилагая массы усилий и используя минимальное количество студийных приборов. В разобранном виде фотостудия совсем не занимает места в рюкзаке и ее всегда можно взять на выездную фотосессию. Модель отличается простым монтажом, так как имеет магнитную структуру. Комплектуется цветными фонами.
Характеристики:
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Falcon Eyes FLC-28 – легкий и компактный флюоресцентный кольцевой осветитель постоянного свечения.
Мощность 28 Вт. Цветовая температура данной модели составляет 5400 К. Модель лампы - NG945H-28W. Угол светового пучка - 120град. (1/2Ео). Индекс цветопередачи (CRI) - >90. Внешний диаметр осветителя- 270 мм. Внутренний диаметр осветителя - 180 мм. Питание - 220-240 В/50 Гц.