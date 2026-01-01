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Fotokvant NVF-8540 портативный фотобокс мини-фотостудия
Fotokvant NVF-8540 портативный фотобокс мини-фотостудия
Fotokvant NVF-8540 портативный фотобокс мини-фотостудия
Fotokvant NVF-8540 портативный фотобокс мини-фотостудия
Fotokvant NVF-8540 портативный фотобокс мини-фотостудия
Fotokvant NVF-8540 портативный фотобокс мини-фотостудия
Fotokvant NVF-8540 портативный фотобокс мини-фотостудия
Fotokvant NVF-8540 портативный фотобокс мини-фотостудия
Fotokvant NVF-8540 портативный фотобокс мини-фотостудия
Fotokvant NVF-8540 портативный фотобокс мини-фотостудия
Fotokvant NVF-8540 портативный фотобокс мини-фотостудия
Fotokvant NVF-8540 портативный фотобокс мини-фотостудия
Fotokvant NVF-8540 портативный фотобокс мини-фотостудия
Fotokvant NVF-8540 портативный фотобокс мини-фотостудия
Fotokvant NVF-8540 портативный фотобокс мини-фотостудия
Fotokvant NVF-8540 портативный фотобокс мини-фотостудия
Fotokvant NVF-8540 портативный фотобокс мини-фотостудия

Fotokvant NVF-8540 портативный фотобокс мини-фотостудия

Fotokvant
Артикул: NVF-8540

Fotokvant NVF-8540 – портативный фотобокс, мини-фотостудия. Фотобокс имеет простую складную конструкцию, которая выводит на совершенно новый уровень возможности при съемке предметки даже смартфоном. Вы сможете получить изображение студийного качества, не прилагая массы усилий и используя минимальное количество студийных приборов. В разобранном виде фотостудия совсем не занимает места в рюкзаке и ее всегда можно взять на выездную фотосессию. Модель отличается простым монтажом, так как имеет магнитную структуру. Комплектуется цветными фонами.

Описание

Характеристики:

  • материал – ЭВА
  • питание, В – DC 5
  • мощность, Вт – 7,5
  • цвет – белый
  • цветовая температура – 6000-6500 К
  • размер, см – 23х23х24
  • размер в сложенном виде, см – 23х23х2

Комплектация

  • Фотобокс – 1 шт.
  • USB-кабель.
  • Фоны тканевые, шт. – 4 (черный, белый, красный, зеленый).

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Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 2 дн, 19 ч

Falcon Eyes FLC-28 – легкий и компактный флюоресцентный кольцевой осветитель постоянного свечения.

Мощность 28 Вт. Цветовая температура данной модели составляет 5400 К. Модель лампы - NG945H-28W. Угол светового пучка - 120град. (1/2Ео). Индекс цветопередачи (CRI) - >90. Внешний диаметр осветителя- 270 мм. Внутренний диаметр осветителя - 180 мм. Питание - 220-240 В/50 Гц.

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